В России предложили изменить правила действия ОСАГО

Полис ОСАГО должен вступать в силу практически сразу после его приобретения. С предложением изменить порядок оформления документа выступил депутат комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов. Сегодня полис начинает действовать спустя 24 часа после оформления. Однако со следующего года дорожные камеры в России начнут в автоматическом режиме проверять у автомобилистов наличие «автогражданки». Это может привести ко множеству штрафов для водителей.

В Госдуме заявили, что автомобилисты должны получать действующие полисы ОСАГО так же быстро, как и медицинскую страховку. Информация о приобретении документа должна как можно скорее поступать во все необходимые базы ГИБДД. Только в таком случае водители сумеют избежать необоснованных штрафов с автоматических комплексов фиксации нарушений.

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Кроме того, Нилов считает, что за отсутствие ОСАГО не должны штрафовать все камеры на пути автомобилиста. Для этого необходимо установить минимальный период до повторного вынесение санкции, который должен составить не менее суток. В противном случае водители могут за одну поездку по трассе собрать штрафов на сумму, значительно превышающую стоимость полиса.

Накануне стало известно, что дорожные камеры начнут в автоматическом режиме выявлять отсутствие ОСАГО с первого марта 2025 года. На первом этапе предупреждения будут приходить в «Госуслуги».