У официальных дилеров тоже могут быть поддельные документы на машину

Эксперт рассказал, какие документы чаще всего подделывают при покупке машин. Юрист Николай Лагун заявил, что при совершении автомобильной сделки нужно быть очень внимательным. Довольно часто продавцы подделывают паспорт транспортного средства, а также вваренные идентификационные таблички.

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Как правило, это относится к машинам, которые побывали в серьёзных ДТП и восстановлены кустарным образом.

Паспорт транспортного средства — основной документ для машины. Его оригинал выдается заводом-изготовителем или акцизной таможней в случае ввоза из-за границы. Дубликат при утере или утрате оригинала, а также при заполнении всех полей в документе из-за большого количества собственников выдается МРЭО ГИБДД. С 1 ноября 2020 года бумажные ПТС заменили на электронные.

Часто не чистые на руку перекупщики подделывают договор купли-продажи, подписывая его собственной рукой, имитируя собственника транспортного средства. Понять, что подделаны таможенные документы можно по недооформленному электронному ПТС.

Нужно быть бдительным даже при покупке автомобиля у официального дилера, где также есть риск приобретения машины с неправильно оформленными или даже поддельными документами.

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