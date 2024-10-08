В Подмосковье обновили искусственные неровности на дорогах

На 8 региональных дорогах Московской области провели ремонт поврежденных искусственных неровностей, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

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Как отметили в ведомстве, работы провели в Жуковском, Долгопрудном, деревне Дергаево, Андреево, в селе Парфентьево, деревне Подосинки а также в Домодедово.

Специалисты провели работы в рамках летнего содержания дорожной сети региона.

Искусственные неровности устанавливаются для принудительного снижения скорости на участках, расположенных рядом с социально значимыми объектами, а также в потенциально опасных местах, где водители регулярно превышают скоростной режим, например, на нерегулируемых перекрестках.