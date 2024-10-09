Старый Porsche Cayenne превратили в дом на колесах в кузове пикап

Кроссовер Porsche Cayenne превратят в автокемпер для тюнинг-шоу SEMA. Подготовкой модифицированной версии модели занимаются специалисты из ателье Rad Factory. В рамках необычного проекта тюнеры уже переоборудовали автомобиль в пикап, в самодельный кузов которого установят трансформируемый жилой модуль.

© Motor.ru

В ходе модификаций инженеры лишили кроссовер всей задней половины кузова, начиная от средних стоек. В процессе работы тюнерам пришлось постараться сохранить жесткость кузова машины. Специалисты разработали индивидуальную грузовую платформу, а также перегородку между ней и салоном.

© SEMA

© SEMA

© SEMA

© SEMA

На данный момент неизвестно, что будет расположено в жилом отсеке автокемпера. Проект под названием Cayenne Overlander оснастят трансформируемым модулем с выдвижным потолком. Уникальный дом на колесах специалисты представят на тюнинг-шоу SEMA, которое стартует 5 ноября 2024 года.

В середине июля стало известно, что Honda собирается возродить популярный кроссовер Element, превратив его в автодом-трансформер. Специалисты считают, что именно такой машины не хватает в модельном ряде бренда.