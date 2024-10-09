Хэтчбеку Kia Ceed добавили особую версию с другим двигателем

Новое исполнение получило часть фишек «оспортивленной» пятидверки GT Line. Особый хэтч предложен с атмосферником 1.6.

© Колеса.ру

Компания Kia объявила о старте продаж в Казахстане новой версии хэтчбека Kia Ceed – Special Edition. От прочих комплектаций этот вариант отличился дизайном и расширенным списком оборудования. Причем часть фишек перешла с «оспортивленного» Kia Ceed GT Line. Но если «спортсмен» имеет более внушительные бамперы, то у Ceed Special Edition стандартный обвес.

Те самые фишки от GT Line – задние фонари со множеством диодных секций в виде сот, 17-дюймовые легкосплавные диски особого дизайна и черная тканевая обивка потолка. Местный дистрибьютор Kia также заявил о том, что кузов Ceed Special Edition может быть окрашен в новый цвет Wolf Gray – он «призван стать визитной карточкой» этого варианта.

В списке оборудования новинки также значатся: светодиодные фары и противотуманки, обогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, подогрев руля, передних и задних сидений, панорамная крыша, салонное зеркало с автозатемнением, мультимедийная система, климат-контроль, камера заднего вида, круиз-контроль.

Согласно казахстанскому потребительскому сайту Kia, хэтчбек Ceed Special Edition доступен только с атмосферником 1.6 MPI (128 л.с.) и автоматической коробкой. За новую версию просят 12 790 000 тенге, что эквивалентно примерно 2,5 млн рублей по текущему курсу. Базовый хэтч с аналогичной техникой в Казахстане сейчас стоит 10 590 000 тенге (2,1 млн рублей).