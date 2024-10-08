Большинство лидеров стран СНГ выбрали «Аурус» для передвижения по Москве

Большинство лидеров стран СНГ, прибывших на заседание глав стран-участниц содружества в Москве, выбрали для передвижения по столице российский автомобиль «Аурус» (Aurus). Об этом пишет РИА «Новости».

Во вторник, 8 октября, главы государств и правительств стран СНГ собрались на саммит в Кремле.

Лидеры Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана, Белоруссии уехали с саммита на машинах марки «Аурус». Вместе с тем, президент Азербайджана Ильхам Алиев выбрал для передвижения лимузин «Майбах».

Ранее СМИ Северной Кореи опубликовали фотографии лидера КНДР Ким Чен Ына и президента России Владимира Путина, едущих вместе в лимузине Aurus.