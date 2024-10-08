В Москве растет спрос на двухъярусные парковки

Из-за дороговизны мест на подземных паркингах жильцы начали устанавливать там подъемники, позволяющие ставить на одном парковочном месте сразу две машины.

© Российская Газета

Такая новость на днях разошлась в соцсетях, и отчасти дело действительно обстоит так. Купив подъемник по цене в пределах 500 тыс. рублей, можно парковать машины друг над другом - одна поднимается наверх, к потолку, а другая стоит внизу. Но тут есть свои нюансы, которые важно учитывать.

Во-первых, чаще всего такие парковочные системы ставят сами застройщики. Для этого они предусматривают увеличенную высоту потолков и подводят к парковочным местам электричество. Самому же установить такое сооружение не всегда получится - может не позволить высота того же потолка. К тому же на подземных паркингах под потолком нередко проходят коммуникации - вентиляция, водопровод, канализация.

Кроме того, нужно озаботиться подведением электричества и договориться с управляющей компанией - вряд ли она будет в восторге, если вы решите сделать все без ее ведома.

Но экономический смысл в таких устройствах, безусловно, есть - цены на парковочные места на подземных паркингах обычно начинаются от 1 млн рублей, и это минимум где-нибудь в Подмосковье. В Москве же теплое место для машины может стоить и несколько миллионов. Как тут не заинтересоваться подъемником?

Впрочем, у механизмов есть и минусы. Во-первых, если вы решите опустить верхнюю машину, нужно будет сначала отогнать нижнюю. Во-вторых, с днища верхней машины зимой может стекать грязь. Поэтому желательно, чтобы платформа подъемника была сплошная и стекающая с нее влага не попадала на нижнее авто.