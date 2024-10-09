В США массово скупают бензин из-за урагана «Милтон»

В американском штате Флорида массово скупают бензин в преддверии урагана «Милтон», топливо закончилось почти на 1,5 тыс. заправочных станций штата. Об этом сообщает CNN.

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«Спрос на бензин резко вырос, поскольку некоторые жители пытаются заправиться перед эвакуацией. Другие, которые планируют остаться на месте, пытаются заполнить баки с бензином, чтобы иметь возможность питать свои генераторы в случае длительного отключения электричества», — пишет издание.

Всего во Флориде 7,5 тыс. заправочных станций.

Губернатор Флориды Рон Десантис пытался сдержать панические настроения. Он проинформировал, что резервы штата включают 500 тыс. литров бензина и более 1 млн литров дизельного топлива. Сейчас в штат направляется более 4,5 млн литров обоих видов топлива. Десантис сказал, что 27 бензовозов сопровождались дорожным патрулем Флориды для доставки топлива на станции в предполагаемой зоне воздействия шторма.

Издание отмечает, что ураган может нанести серьезный ущерб порту Тампы, через который поступает наибольшая часть бензина.

До этого сообщалось, что ураган «Милтон», надвигающийся на Флориду, может усилиться до шестой, официально даже не существующей категории. Приближение «Милтона» охарактеризовано как «чрезвычайно опасное» и «опасное для жизни».