Автомобилистам объяснили, почему девушек лучше не подвозить по понедельникам

Автомобильные суеверия, в которые верят многие россияне. Ещё немного, и Россия перешагнёт во вторую четверть XXI века. Мы живём во времена фантастических технологий и открытий. Но при этом в нашем обществе всё еще актуальны суеверия и народные приметы, в которые многие продолжают истово верить в надежде, что они помогут в критический момент или уберегут от проблем. Как часто в салонах машин российских водителей можно видеть фигурки собак, черепах, лошадей или колокольчики. Эти предметы считаются основными символами защиты, оберегами от неприятностей.

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А теперь о приметах. Итак, не стоит выезжать куда-либо голодным — это к длительной задержке в пути. Очень плохая примета желать удачи в пути фразой «не разбейся», потому что она привлекает несчастья.

Случайное падение при выходе из машины — к покупке новой машины. Если вышел из дома без ключей от автомобиля, нужно вернуться за ними и обязательно что-то съесть, чтобы неудача не шла по пятам. Считается, что машину лучше покупать у человека, не испытывающего финансовые трудности, чтобы не перенять его проблемы. Мытьё машины под собственными окнами может привести к её угону.

Аэрография с изображением огня на автомобиле — не лучший рисунок, потому что притягивает несчастья. Выбрасывание мусора в окно автомобиля влечёт невезение. Не стоит приобретать запчасти от разбитых машин, потому что они могут стать причиной частых аварий.

Никогда не нужно свистеть в салоне, свист притягивает к машине особое внимание ДПС. Если сразу после выезда лопнула шина, лучше остаться дома. Автомобили, за которые долго торговались при покупке, реже ломаются.

Если в субботу пришлось подвезти мужчину, то это к хорошим новостям по работе. Если девушку подвезти в пятницу, то к выгоде, а в понедельник — к большим расходам. Понедельник в принципе не лучший день для дальних поездок и неблагоприятное время для путешествий. Гроза в дороге к радостной встрече в пункте назначения. Если в пути на дороге встретилась корова, то это к удаче, а лошадь — к мелким поломкам.