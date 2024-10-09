Audi готовится к скорой презентации Q6 Sportback e-tron

Презентация этой новинки немецкой марки пройдёт в рамках Парижского автосалона на следующей неделе, 14 октября.

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Немецкая марка, входящая в состав концерна Volkswagen, официально представила серийные версии электрического кроссовера Audi Q6 e-tron и его «заряженной» модификации SQ6 e-tron весной текущего года. Сейчас производитель готовится к скорой презентации варианта с купеобразным кузовом и прибавкой Sportback к названию. Презентация этой «зелёной» новинки пройдёт в Париже в ближайший понедельник. Вероятно, на стенде Audi будет и его «горячая» версия – SQ6 Sportback e-tron.

Пока что в Audi опубликовали первый тизер кросса-купе, на затемнённом изображении можно разглядеть верхнюю заднюю часть профиля будущего серийного паркетника. На снимке видна покатая крыша с антенной «акулий плавник», эффектное ребро, проходящее от боковой двери до багажной, небольшой спойлер, фонарь, заходящий на заднее крыло, традиционная дверная ручка, а также лючок, за которым прячется порт для зарядки.

Пока что производитель держит внешность Audi Q6 Sportback e-tron в секрете. Однако на основании ранее просочившихся в Сеть шпионских фотографий прототипа дизайнер Kolesa.ru Никита Чуйко предположил, как будет выглядеть эта новинка. Совпали ли его представления с реальностью, мы узнаем совсем скоро.

В основу купеобразного кроссовера, очевидно, легла платформа PPE (Premium Platform Electric), которая роднит его с актуальным Porsche Macan EV. «Начинка» у него, вероятно, такая же, как у кроссовера со стандартной крышей. Все версии оснащаются литий-ионным аккумулятором ёмкостью 100 кВт*ч, при этом у «обычного» кроссовера при расчёте по циклу WLTP максимальный запас хода равен 625 км (у кросс-купе показатель будет слегка отличаться).

У базовой версии Audi Q6 e-tron только один электродвигатель, и он располагается на задней оси, его номинальная мощность равна 306 л.с. (в режиме launch control – 326 л.с.). Среднее исполнение получило двухмоторную установку, совокупная мощность которой равна 387 л.с., а у топового варианта SQ6 e-tron quattro номинальная отдача системы составляет 489 л.с. (в режиме launch control – 517 л.с.).

Ожидается, что в дальнейшем семейство полностью электрических «ку шестых» пополнит ещё одна «горячая» модификация – RS Q6 e-tron. По слухам, у неё будет «зелёная» установка, суммарная мощность которой превысит 600 л.с. Ожидается, что это «заряженное» исполнение будет и у кроссовера с прибавкой Sportback.

Цены будущего Audi Q6 Sportback e-tron станут известны позже. Отметим, за нынешний «обычный» кроссовер Q6 e-tron на домашнем рынке, в Германии, просят не менее 63 500 евро (эквивалентно примерно 6,74 млн рублей по текущему курсу), а покупка варианта SQ6 e-tron обойдётся минимум в 93 800 евро (около 9,96 млн рублей).