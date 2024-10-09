«Известия»: в России удвоился спрос на электромобили

С апреля по конец августа 2024 года в России почти вдвое больше автомобилистов заинтересовались покупкой электрокаров по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Как пишут «Известия», в Минэкономразвития сообщили, что парк электрокаров с 2021 года увеличился в 3,2 раза и сейчас составляет более 55 тыс. машин.

При этом производство электромобилей за 2,5 года составило более 12 тыс. единиц.

Также в газете отметили, что средняя цена нового электрокара сегодня составляет 5 872 000 рублей.

Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на исследование «Авито Авто» писала, что в России зафиксировали рост спроса на гибриды и электромобили.

В сентябре число электромобилей в Норвегии превысило число автомобилей на бензине.