У покупателей заканчиваются деньги на "свежие" автомобили

Число автомобилей на вторичном рынке в возрасте от года до трёх упало на четверть, пишет ТАСС со ссылкой на исследование банков ВТБ, "Открытие" и компании "Автомаркетолог". В качестве альтернативы россияне выбирают машины "постарше", доля которых увеличилась на 3 п.п. - до 18%.

© РИА Новости

Объём продаж автомобилей от 1 до 3 лет по итогам восьми месяцев 2024 года составил 188,4 тысячи единиц. Лидеры сегмента: Lada (46,8 тысячи авто), Chery (11,3 тысячи авто), Geely (11 тысяч авто) и Haval (8,8 тысячи авто). Замкнул пятёрку лидеров бренд Kia с показателем 6,6 тысячи авто.

Продажи машин возрастом от 6 до 9 лет достигли 737,5 тысяч штук, что больше, чем за аналогичный период прошлого года на 9%.