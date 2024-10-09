В Казахстане стартовали продажи внедорожника Haval H5

Quto сравнил цены на внедорожника Haval H5 в России и Белоруссии. Как стало известно редакции Quto, в соседней стране будет продаваться один вариант китайской новинки — с 200-сильным, двухлитровым турбомотором, 8-ступенчатым «автоматом» и системой полного привода. В свою очередь, в России также доступен 150-сильная дизельная модификация.

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В версии Elite рамный внедорожник, в основе которого лежит база пикапа, стоит 16 000 тенге, что равнозначно 3 175 000 рублей. Для сравнения, по эту сторону границы аналогичный автомобиль предлагается дилерами за 3 699 000. То есть разница выходит весьма существенной.

Топовый Haval H5 облегчит кошелёк гражданина Казахстана на 17 000 тенге, то есть 3 373 000 рублей. У нас комплектация Premium имеет красивый ценник «3 999 000 ₽». Так что минимум полмиллиона рублей разница набегает и в первом, и во втором вариантах.

Кстати, Россия поможет Казахстану выпускать кроссоверы Haval Jolion, так как производством городского кроссовера займётся алматинский завод «Астана Моторс Мануфактуринг».