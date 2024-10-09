Эксперт назвал главный минус Chery Tiggo 7 Pro/Pro Max

Эксперт «За рулем» назвал главный минус Chery Tiggo 7 Pro/Pro Max.

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Кроссоверы Chery Tiggo 7 Pro (с 2023 года – Pro Max) весьма популярны в России, и они начинают появляться на вторичке. Если присматриваетесь к такому варианту, то учтите, все машины свежие, большинство – на гарантии, отметку в 100 тысяч км преодолели немногие, да и дилеры скрывают часто возникающие неисправности.

Но эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев изучил для вас отзывы владельцев. И обнаружил немало интересного. Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»: