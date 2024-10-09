Эксперт рассказал, что больше всего потребляет электроэнергии в автомобиле

«За рулем» рассказал, что больше всего потребляет электроэнергии в автомобиле.

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Про энергетический баланс в автомобиле владелец задумывается редко. Разве что когда новая, казалось бы, батарея опять разрядилась. В современных автомобилях количество энергопотребителей велико, а потому в условиях езды по пробкам с частыми остановками даже мощному генератору порой не хватает времени, чтобы восстановить заряд батареи.

Журнал «За рулем» неоднократно проводил эксперименты, замеряя зарядный ток. Вот один из этих тестов. А сейчас мы дадим ответ на вопрос, какие агрегаты автомобиля являются самыми прожорливыми по части электричества. Не все устройства потребляют энергию постоянно: многие расходуют ее кратковременно, а некоторые – считаные секунды. Еще многое зависит от времени года: в летнюю жару электровентилятор охлаждения двигателя будет включаться чаще, чем в мороз. А вот обогреватели сидений и рулевого колеса летом будут отдыхать.

Сразу отметим, что упомянутый электровентилятор может потреблять ток в 20-30 А: это очень солидная нагрузка. Подогрев одного сиденья расходует гораздо меньше – в среднем до 15 А. На современном исправном автомобиле стартер работает не дольше пары секунд. Но при холодном пуске дизельного мотора большого рабочего объема ток потребления может достигать 500 А и более. А если двигатель совсем замерз (например, вследствие применения несезонного масла), то даже на бензиновой Ладе ток стартера в заторможенном состоянии достигает 700 А. Но это – критическая ситуация. Однако же в целом, если не крутить стартер по полчаса, нагрузка на АКБ при пуске невелика.

При работающей системе «старт-стоп» стартер срабатывает часто, однако мотор при этом всегда разогрет, и энергии для проворота коленвала требуется совсем немного. Очень солидный ток – под 40 А – потребляет электроусилитель рулевого управления. Правда, это происходит только при интенсивном вращении рулевого колеса. Примерно таких же токов требует электрообогрев ветрового стекла – впрочем, он довольно быстро автоматически отключается.

Обогрев заднего стекла обычно потребляет примерно 20 А – на современных автомобилях время его работы также ограничено. Потребление энергии свечами накаливания дизельного двигателя, которые нагреваются перед пуском, зависит от температуры – на практике, например, в морозы, время накаливания может составлять до 40 секунд.

Кроме того, после пуска свечи современных автомобилей продолжают подогреваться током меньшей интенсивности – это необходимо для снижения токсичности выхлопа. Ток, потребляемый каждой свечой в предпусковом режиме, может достигать 20 А. Потребитель этот – солидный, но потребляет он энергию не всегда.

Еще один мощный, но непостоянный потребитель электричества – это электродвигатель насоса АБС. Ток (примерно 20 А) он требует только когда нужно модулировать давление в тормозных контурах. Поэтому в целом он потребляет энергии очень немного. На части автомобилей с бензиновыми двигателями, а также на большинстве дизельных машин в канал системы отопления устанавливают электрический нагреватель, предназначенный для быстрой подачи теплого воздуха в салон автомобиля, пока мотор не прогрет. Такие потребители электроэнергии управляются по командам датчиков температуры, а потому работают недолго. Но токи потребления при этом значительные – примерно до 40 А.

Не имеет смысла оценивать потребление тока отдельно бензонасосом, катушками зажигания и, например, регулятором холостого хода, поскольку одно без другого все равно не работает. В сумме система требует обычно не более 20 А. У многоцилиндровых двигателей потребление тока может быть немного больше. И эта нагрузка генератора является постоянной.

И помните: при коротких поездках даже мощный генератор на современном автомобиле порой просто не успевает поддерживать энергобаланс на должном уровне, допуская медленный разряд батареи.

Комментарий специалиста Дмитрий Николаевич, продакт-менеджер компании ENERGON (бренд DELTA):