По мнению синоптика, менять летнюю резину на автомобилях еще рано

Автомобилистам менять летнюю резину на зимнюю еще рано, несмотря на похолодание в Москве. Об этом Агентству "Москва" заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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"Дневная температура должна быть ниже 5 градусов", – предупредил синоптик.

При этом, как он утверждает, тепло ненадолго вернется в столицу. Так, 9 октября ожидается заметное понижение температуры на 5–6 градусов: днем – до 8 градусов, а ночью – до 6. 10-го числа в Москве тоже прогнозируется прохладная погода, ночью столбик термометра может упасть до 0 градусов, а днем поднимется до 10. Однако, по словам синоптика, 11 октября температура воздуха повысится до 15 градусов.

"В пятницу прогнозируется переменная облачность. Будет много солнца, очень симпатичный день. И днем будет до 15 градусов. Температурный фон будет выше нормы на 3–4 градуса, но это кратковременно", – предупредил Вильфанд.

Научный руководитель Гидрометцентра России уточнил, что в выходные температура воздуха вновь понизится. Например, днем 12 октября ожидается до 14 градусов, а уже 13 октября – около 10 градусов. В понедельник, 14 октября, столбики термометра также опустятся. Как утверждает синоптик, ночью в этот день прогнозируется от 1 до 6 градусов, а днем – от 6 до 11 градусов.

Синоптик Александр Шувалов предупреждал, что на этой неделе в Москву придут первые заморозки. По его информации, температура воздуха 8 октября начнет снижаться, а 9-го числа столица попадет в тыловую часть циклона, из-за чего температура не превысит 10 градусов.