Составлен список востребованных кроссоверов с пробегом до трех млн рублей

Сервис "Авто.ру" проанализировал структуру спроса и предложения в сегменте компактных кроссоверов с пробегом за 9 месяцев и составил список самых популярных, стоимость которых находится в диапазоне от 1 до 3 млн рублей.

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Отечественные внедорожники в список не попали, так как их средняя стоимость не попадает в обозначенный ценовой сегмент. Самым популярным кроссовером с пробегом стоимостью до трех миллионов рублей стал Hyundai Creta (2016-2020 годов выпуска), средний прайс по итогам января-сентября составляет 1,81 млн рублей.

Второе и третье места разделили Volkswagen Tiguan 2011-2018 и 2016-2021 годов выпуска соответственно, цены на модель составляют 1,53 и 2,57 млн рублей.

Renault Duster (2015-2021) стал четвёртым со средней стоимостью 1,46 млн рублей. За ним следует Kia Sportage (2010-2014) с ценой 1,44 млн рублей.

Также в топ-10 попали: Nissan Qashqai (2013-2019) со средней ценой 1,74 млн рублей, Renault Duster (2010-2015) по цене 1,05 млн рублей, Mazda CX-5 (2017-2022) за 2,69 млн рублей, Renault Kaptur (2016-2020) за 1,55 млн рублей, Nissan X-Trail (2010-2015) за 1,49 млн рублей.

Отмечается, что популярность кроссоверов на вторичном рынке еще не такая подавляющая, как среди новых моделей, но стабильно держится выше 40% от всех объявлений автомобилей с пробегом в 2024 году.

Что касается китайских марок, то их количество на "вторичке" пока минимальное и не превышает 9%. Лидерство удерживают японские кроссоверы (33%), немецкие (19%) и корейские (16%).

Самым распространённой является категория кроссоверов в возрасте от 10 до 14 лет, на которые приходится до 38%, машины от 3 до 5 лет составляют 17% от общего количества объявлений рассматриваемого сегмента.