Эксперт назвал доступные для покупки в России пятидверные иномарки

Quto составил список доступных для покупки пятидверных иномарок. Пять дверей — это практично. Однако ценителям практичного образа жизни российски авторынок не предлагает ни классических хэтчбеков, ни традиционных универсалов (за исключением двух представителей марки Lada — «Гранты» и «Весты»). Зато лифтбеки, то есть хэтчбеки, что внешне напоминают седаны, в продаже есть.

© Quto.ru

JAC J7 от 2 100 000 ₽

Благодаря длине (4772 мм) некоторые называют лифтбек JAC J7 представителем D-класса. Под его капотом установлен 1,5-литровый турбированный двигатель отдачей 136 л.с., с которым сочетается безальтернативный вариатор.

Дизайном этой машины занимался итальянец Даниэле Гальоне, на счету которого несколько шедевроф для марки Alfa Romeo. В доводке шасси принимали участие опытнейшие инженеры компании Magna, что производит автокомпоненты.

Стартовая версия Comfort — это «кожаный» салон, задний парктроник, камера заднего вида, круиз-контроль. Также присутствуют вертикальным экран диагональю 10,4 дюйма, кондиционер и светодиодные фары.

© МАЗ «Москвич»

Москвич 6 от 2 200 000 ₽

Серийное производство лифтбеков началось на столичном заводе «Москвич» прошлой осенью: пятидверная модель представляет собой «русифицированную» версию китайского автомобиля JAC Sehol A5 Plus.

Базовым является 1,5-литровый 136-сильный турбомотор, с которым сочетается вариатор. Более дорогим версиям положен агрегат аналогичного объёма, но отдачей 175 сил (ему уже ассистирует преселективный «робот»).

Начальная версия «Комфорт» включает кондиционер, бесключевой доступ, светодиодные фары, круиз-контроль, датчик дождя, задний парктроник и камеру заднего вида. Диагональ экрана медиасистемы — 10,4 дюйма.

© FAW

FAW Bestune B70 от 2 374 000 ₽

Лифтбек FAW Bestune B70 нового поколения представляет собой модель D-класса, так что китайскую легковушку можно признать одноклассником хорошо знакомых россиянам Kia K5, Hyundai Sonata и Toyota Camry.

При этом машина предлагает выбор силовых агрегатов. С турбочетвёркой объёмом 1,5 литра (160 л.с.) идёт семиступенчатый «робот», а с агрегатом кубатуруой 2,0 литра (217 л.с.) — шестиступенчатый «автомат» Aisin.

При этом пятидверка неплохо упакована. В начальную комплектацию входят 12-дюймовый тачскрин медиасистемы, двухзонный климат-контроль, электрорегулировка сиденья водителя и многое другое.

© MG

MG 6 от 2 719 000 ₽

По размерам этот представитель поднебесного автопрома напоминает чешскую Skoda Octavia, так как его длина — 4659 мм. При этом сама машина немолода: её рыночный дебют датирован 2017 годом.

В единственной доступной для покупки модификации этот «китаец» готов предложить турбочетвёрку 1.5, что выдает 148 сил, и семиступенчатый преселективный «робот».

Покупателей завлекают четыре подушки безопасности, двухзонный климат-контроль, обивка сидений кожзамом, электропривод передних кресел, круиз-контроль, камера заднего вида и другие приятности.

© Changan

Changan UNI-V от 2 859 900 ₽

Пожалуй, самый стильный автомобиль во всей подборке! По формату модель также является одноклассником «Октавии» (длина — 4680 мм), но выделяется весьма неординарной внешностью.

Отдача турбированного мотора 1.5 тоже неординарна — 181 л.с., так что разгон до «сотни» занимает 7,1 секунды. В трансмиссии трудится вполнея традиционный семиступенчатый «преселектив».

При этом оснащён Changan UNI-V богаче остальных: шесть подушек, виртуальные приборы, панорамная крыша, сервопривод пятой двери, адаптивный круиз-контроль и даже система автоторможения.

P.S. Этот список вполне мог продолжить хэтчбек Solaris KRX, то есть переименованный Kia Rio X. Но, как уверяют дилеры новоиспечённой марки, в продажи таких машин нет.