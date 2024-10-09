Названы три опасности опавших листьев для автомобилей.

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Чем опасны опавшие на дорогу листья? Во-первых, листва снижает сцепление машины с дорожным покрытием. Полотно становится очень скользким, что сказывается на управляемости автомобиля, увеличивается и тормозной путь.

Еще опавшая листва опасна для состояния лакокрасочного покрытия. Под воздействием влаги листья начинают выделять дубильную кислоту, которая оставляет на корпусе машины желтоватые пятна. В итоге это может привести к преждевременному появлению коррозии.

Также листья могут забиваться в отсек, служащий для защиты каналов вентиляции и отвода воды, который находится между лобовым стеклом и капотом. Итогом станет нарушение циркуляции воздуха, из-за чего возникнет парниковый эффект. Из-за этого в салоне появится запах плесени и сырости, а окна начнут постоянно потеть.