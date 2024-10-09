Lada Aura надо сравнивать с Hongqi H5, а не с Toyota Camry

Вице-президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Дмитрий Костромин в интервью «Российской газете» рассказал, что новая Lada Aura будет конкурировать с китайским седаном Hongqi H5, а не с Toyota Camry.

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По словам топ-менеджера, во время проведения тест-драйва обращает на себя внимание большое количество свободного пространства для ног на заднем ряду. Изначально планировалось, что Lada Aura будет использоваться исключительно в качестве автомобиля для чиновников и такси.

Однако высокий интерес к Lada Aura со стороны россиян показывает, что ее будут покупать и частные лица. Серийное производство автомобиля Lada Aura пока не стартовало. До конца года планируется выпустить 3000 автомобилей Lada Aura. Стоимость базовой модели будет начинаться от 2,6 млн рублей, в топовом исполнении цена на Lada Aura превысит 3 млн рублей.