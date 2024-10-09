В России 50% импортных масел в канистрах являются подделкой

Эксперт назвал половину импортных автомасел в России поддельными. Автоэксперт Илья Плисов заявил, что половина всех импортных автомобильных масел для двигателей в канистрах, продающихся в настоящее время на российском авторынке, — подделка.

Каждая вторая канистра масла стоит дешевле экономически оправданного уровня цены, считает он. При этом специалист обратил внимание, что некоторые масла продаются в России в старых канистрах, хотя в Европе эти бренды уже давно сменили упаковку, например, масло Castrol.

По запчастям неизменный процент контрафакта составляет от 5 до 20%, причём, касается это только известных брендов.