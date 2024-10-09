В автосалоне Tesla в Москве можно взять на тест-драйв Cybertruck

Московские поклонники электромобилей Tesla обсуждают в соцсетях новость о том, что кибертрак в столице теперь можно взять на тест-драйв. Правда, за час поездки придется отдать 17 тыс. рублей.

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Услугу предлагают в автосалоне Tesla Connect на улице Василисы Кожиной, 13. Кибертрак там стоит прямо у входа. Напомню, так называют электромобиль-пикап в стиле киберпанк, выпускаемый Tesla. Из-за своего необычного вида он очень популярен и неизменно вызывает всеобщее внимание, выезжая на улицы. Правда, купить себе такую машину мало кому под силу - на сайте того же автосалона пригнать её предлагают за 13 млн рублей, и еще придется ждать.

Но почему бы не взять кибертрак хотя бы на тест-драйв? Такая услуга тоже есть, но за тест придется заплатить. За час просят 17 090 рублей. За два часа, соответственно, - 34 180 рублей. Можно взять машину и сразу на день - за 58 390 рублей.

Кстати, остальные модели Tesla в аренду обойдутся куда дешевле - от 20 тыс. за день.

За такую цену машину вам подгонят куда попросите, маршрут тоже сможете выбрать сами. У кибертрака полный автопилот, который можно испробовать, и разгон до 100 км в час за 2,1 секунды - не удивляйтесь, электромобили очень быстро набирают скорость.

В соцсетях новость вызвала неоднозначную реакцию. Одни возмутились, что тест-драйв платный - обычно это бесплатная услуга. Другие встали на защиту салона - часовая поездка по своему маршруту - это уже не тест-драйв, а скорее краткосрочная аренда.

Постепенно обсуждение перешло и на личность Илона Маска - основателя Tesla. Одни хвалили его за изобретения компании, другие - за политические высказывания, а третьи ругали за все подряд.