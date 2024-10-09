Внешность кроссовера Dacia Bigster раскрыли до премьеры

Считанные часы остаются до премьеры новой модели Dacia - компактного кроссовера Bigster. Традиционно до официального релиза новинки в сети появились её изображения: сканы из журнала и презентационных материалов опубликовал сайт Worldscoop.

Концепция дизайна серийного Dacia Bigster повторяет одноимённый концепт 2021 года: были упрощены оптика, сохранившая при этом Y-образную графику дневных ходовых огней, и зеркала заднего вида, переформатирована решётка, по бокам которой появились вставки с противотуманными фарами, ручки дверей адаптированы под естественный хват (у концепта они были сделаны заподлицо с плоскостями).

Сзади серийная модель минимально отличается от концептуальной версии: слегка пересмотрена защитная накладка на бампере и из практических побуждений (читай - для установки номерного знака) изменена выштамповка, над которой появилась накладка, выполненная у некоторых версий под карбон.

Если же говорить о том, каким получился новый Bigster внешне, в двух словах, то перед нами - гипертрофированный Duster третьего поколения. Единственное, что у новинки есть опция двухцветного окраса кузова.

Пока из подробностей известно, что Bigster оказался на 24 см больше "Дастера", то есть его длина достигает примерно 4,58 метра. Подтверждено наличие системы 4х4, что неудивительно.

Ожидается, что презентация новинки Dacia, на которой раскроют большинство подробностей, состоится до конца дня. Главная интрига - стоимость "Бигстера": эксперты считают, что для полноценной конкуренции с Kia Sportage, Nissan Qashqai и прочими представителями компактного сегмента, прайс должен быть ощутимо меньше 35 тысяч евро.