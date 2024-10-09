Совфед одобрил закон о лишении водительских прав за одно нарушение

Совет Федерации одобрил закон, согласно которому водителей за скрытие госномеров транспортного средства будут лишать прав на срок до полутора лет. Lenta.ru

В настоящее время согласно части 2 статьи 12.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях за управление транспортным средством без госномеров или оборудованным устройством, позволяющим скрыть номер, предусмотрен штраф в размере 5 тыс. рублей или лишение прав на срок от одного до трех месяцев. ТАСС

Первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова объяснила необходимость усиления наказания за подобные нарушения тем, что наблюдается «стабильно высокий уровень совершения правонарушений, связанных с управлением транспортными средствами со скрытыми или видоизмененными государственными номерами». Это, в том числе, связано с развитием технических устройств, объяснила сенатор. News.ru