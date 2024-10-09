Президент АвтоВАЗа пообещал выпустить минивэн через 3-4 года

«АвтоВАЗ» планирует начать производство серийного минивэна новой модели в перспективе 3-4 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента компании Максима Соколова.

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«Минивэн — это перспектива, наверное, ближайших трех, может быть, четырех лет. Это перспектива, которая будет зависеть в том числе и от рынка, насколько рынок будет восприимчив к этой модели. Пока рынок активно благоволит такому формату, и мы находимся в тренде», — приводит агентство слова Соколова в эфире телеканала «Россия 24».

В будущем году компания планирует представить минивэн только в виде концепта, уточнил глава «АвтоВАЗа».

До этого вице-президент по продажам и маркетингу «АвтоВАЗа» Дмитрий Костромин сообщил, что новый минивэн в модельной линейке Lada дополнит уже выпускающийся Largus. Анонсировать новый продукт он пообещал за полгода до его запуска.