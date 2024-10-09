Несколько тысяч водителей избежали эвакуации авто, заплатив лишь штраф

Эвакуации автомобиля можно избежать и забрать транспорт на месте. Но сделать это можно только до начала движения эвакуатора, уточнили в Московской административной дорожной инспекции (МАДИ).

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За девять месяцев текущего года 6,5 тысячи москвичей смогли избежать эвакуации своих авто из-под знака 3.27 "Остановка запрещена" с табличкой "Работает эвакуатор". Нарушители получили только штраф за парковку в неположенном месте.

"Если вы пришли на место, где припарковались, и видите, что ваше авто эвакуируют, покажите документы на машину. Тогда инспектор МАДИ составит протокол об административном правонарушении. И вы получите только штраф за неправильную парковку", - отметил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Он добавил, что все-таки лучше не нарушать ПДД и заранее планировать маршрут, выбирая место для парковки там, где авто не станет причиной заторов или аварий.

Москвичи могут информировать инспекторов МАДИ о неправильной парковке, например, когда авто загораживает обзор, светофоры и дорожные знаки, позвонив по телефону: 8(495)540-76-56.