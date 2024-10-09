Стала известна цена на Volkswagen ID. Buzz в версии 1st Edition

С момента презентации Volkswagen ID. Buzz прошло немало времени, и покупатели в Северной Америке всё ещё ожидают свои автомобили, которые должны поступить до конца года. Пока доступна только дорогая версия 1st Edition, стоимость которой составляет $67 045, предлагая задний привод и один электромотор. Этот современный электрофургон сильно отличается от своего ретро-предшественника VW Type 2, хотя и вдохновлён его дизайном.

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Конфигуратор VW для ID. Buzz уже запущен, и мы решили изучить его возможности. Если вы любите добавлять множество опций, стоит учесть, что выбор дополнительных возможностей ограничен, сообщили журналисты SPEEDME.RU. Только версия Pro S Plus предлагает несколько опций для настройки, в то время как базовые модели Pro S и 1st Edition почти не поддаются индивидуализации, за исключением небольших аксессуаров.

Цена на версии с полным приводом ещё выше. Например, хорошо оснащённая модель Pro S Plus 4Motion с электрохромной крышей и двухцветной окраской обойдётся вам примерно в $72 035, что делает её дороже версии 1st Edition 4Motion ($71 545). Если добавить все доступные опции и аксессуары, такие как коврики и багажные корзины, конечная цена Pro S Plus 4Motion вырастет до $75 677.

Для тех, кому такой бюджет не по карману, базовая версия ID. Buzz Pro S начинается с отметки $61 545. Несмотря на более доступную цену, это всё ещё значительная сумма за электромобиль с запасом хода около 375 км и задним приводом.