Выпуск Lada Aura начнется через несколько дней

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» начнет серийное производство автомобиля бизнес-класса Lada Aura в ближайшие дни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента компании Максима Соколова.

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«Буквально на днях серийная Aura начнет сходить с конвейера в Тольятти», — сказал топ-менеджер.

До этого стало известно, что базовая версия автомобиля Lada Aura будет продаваться на российском рынке за 2,6-2,8 млн рублей.

В пресс-службе «АвтоВАЗа» отметили, что цена более чем в 3 млн рублей будет установлена на максимально оснащенную версию модели. В ней будут некоторые компоненты от Aurus — премиальная аудиосистема, задний диван с регулировками и массажем, натуральная кожа.

В интервью до этого глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявлял, что цена Lada Aura превысит 3 млн рублей. По его словам, серийное производство седана было запланировано на сентябрь.