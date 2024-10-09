Fiat назвала цену на электрическую версию кроссовера Grande Panda

Fiat опубликовал цены на свою новую электрическую модель Grande Panda. Стартовая стоимость для версии Red составляет 25 990 евро (примерно 2,75 миллиона рублей по текущему курсу). Хотя цена чуть выше ожиданий, она все равно остается в рамках заявленных 26 000 евро, сообщили журналисты 32CARS.RU. За эту сумму покупатель получает компактный электромобиль с двигателем на 113 лошадиных сил и запасом хода в 320 километров, благодаря аккумулятору ёмкостью 44 кВт·ч.

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Новая электрическая Grande Panda сочетает в себе стильный ретро-дизайн с современной начинкой. В стандартной комплектации доступен 10,25-дюймовый дисплей для мультимедийной системы, светодиодные фары, система удержания на полосе и климат-контроль. Премиальная версия La Prima, стоимость которой достигает 28 990 евро (около 3,06 миллиона рублей), включает дополнительные функции, такие как 17-дюймовые легкосплавные диски, камера заднего вида, встроенная навигация и автоматический климат-контроль.

Fiat активно конкурирует с другими брендами, такими как Citroen, и в будущем планирует выпускать ещё более доступные модели, что делает Grande Panda привлекательным вариантом для покупателей, ищущих доступный и стильный электромобиль с хорошим набором функций.