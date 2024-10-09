Эксперт рассказал, что делать, если "выпадает" одна передача в автомобиле

Большинство автомобилей, ездящих по дорогам России, имеют механические или автоматические коробки передач. Бывает так, что в машине "выпадает" одна передача. Менять всю коробку - дорого. Технический тренер международной сети автосервисов Fit Service Сергей Пономарев рассказал порталу "АвтоВзгляд", что можно сделать в случае такой неполадки.

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"Выпадение" передачи на механической коробке - обычно итог износа шестерен, муфт, синхронизатора и вызванного из-за этого неполного зацепления. Также причиной может быть в механизме выбора передач - например, когда происходит недовключение. Эксперт говорит, что в этом случае ремонт может не потребоваться.

Регулярное "выскакивание" при том, что водитель все делает правильно - повод провести диагностику в хорошем автосервисе. Мастер должен разобрать коробку, осмотреть ее, сделать дефектовку и выявить неисправность. После этого будет понятно, что именно нужно заменить. Эксперт советует быть готовым к ремонту крупных агрегатов.

А вот если "выпадение" сочетается с хруст при включении передачи, стоит задуматься, нужно ли делать ремонт. Возможно, он обойдется примерно в ту же сумму, что и поменять коробку.

Также есть водители, которые при "выпадении" передачи придерживают рычаг переключения рукой. Такой метод, возможно, сработает, но ситуация со временем все равно ухудшится, плюс это приведет к ускоренному изнашивания вилки выбора. А это дополнительные траты на ремонт.

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