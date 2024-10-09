BYD намерена удвоить продажи электромобилей

Китайская компания BYD, известная своими электромобилями, намерена реализовать 50 000 автомобилей в Мексике до конца 2024 года, а в 2025 году планирует удвоить эту цифру, достигнув 100 000 единиц. Об этом сообщил директор мексиканского филиала BYD Хорхе Вальехо.

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Одним из ключевых шагов станет открытие первого завода BYD в Мексике, место для которого будет объявлено до конца текущего года. В начале работы планируется производить 150 000 автомобилей ежегодно, с возможностью увеличения этого объема до 300 000 в будущем.

Это решение подчеркивает серьезные намерения BYD укрепить свои позиции на международном рынке, особенно в Северной Америке. Журналисты SPEEDME.RU отметили, что новый завод может привести к снижению цен на автомобили для местных потребителей, делая их более доступными.

На данный момент BYD уже продает свои автомобили в Мексике, импортируя их из Китая. Открытие завода позволит компании существенно снизить затраты и ускорить процесс производства. В результате BYD стремится увеличить свою долю на рынке электромобилей в рамках глобальной стратегии расширения.

Кроме того, BYD ведет переговоры с мексиканскими властями о возможности освобождения от пошлин на импорт электромобилей, что поможет сохранить конкурентоспособные цены на свои модели и предложить покупателям качественные автомобили по привлекательной стоимости.