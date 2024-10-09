Стало известно, с каких автомобилей в России пересаживаются на Voyah

Названы опасения россиян при покупке электромобилей. Оказалось, что 16% покупателей Voyah раньше ездили на автомобилях BMW. Столько же оставили свои Mercedes-Benz. Ещё по 8% покупателей раньше ездили за рулём Audi и Land Rover. Об этом сообщили аналитики агентства «Автостат».

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Почти половина (48%) владельцев перед покупкой опасалась трудностей с ремонтом. При этом 10% переживали из-за нехватки запчастей. Кроме того, 48% переживали из-за необычного для них опыта эксплуатации электромобиля (те же 48%). А 8% покупателей смущало, что у этих моделей нет истории эксплуатации в России. И только у 7% российских автовладельцев Voyah не было никаких сомнений и опасений.

При этом выяснилось, что у 48% владельцев автомобилей Voyah оправдались ожидания от покупки. А 86% готовы и в следующий раз приобрести модель того же бренда.

Покупатели больше всего оценили цифровую панель приборов, «умных» помощников», гибридную силовую установку, систему ночного видения и автопилот.

Недавно были названы автомобили, с которых россияне пересаживаются за руль Tank. Каждый пятый (21%) владелец внедорожников Tank раньше ездил на автомобилях Toyota. А каждый десятый (10%) раньше управлял моделями BMW.