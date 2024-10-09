Hyundai анонсирует новый Palisade с гибридной системой TMED-II и функцией V2L

Hyundai готовится представить новый Palisade 2026 года, который станет первым автомобилем компании с интегрированной гибридной системой TMED-II и функцией V2L. Вскоре были замечены предсерийные экземпляры, оснащенные стандартной розеткой на 220 В, аналогичной той, что используется в электромобилях Hyundai IONIQ 5 и 6.

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Обновлённый Palisade, известный под кодом LX3, продолжит линию предыдущих моделей, предложив современный дизайн, напоминающий стиль третьего поколения Range Rover 2003-2008 годов. По данным SPEEDME.RU, одним из значительных улучшений является увеличенная колесная база, которая обеспечит более просторный салон, делая автомобиль более конкурентоспособным в сравнении с такими моделями, как Honda Pilot и Toyota Grand Highlander.

На автосалоне в Лос-Анджелесе 2023 года появились слухи о значительных изменениях в двигателях, и теперь они подтверждаются. Ожидается, что новый Palisade будет представлен с двумя новыми моторами: гибридной силовой установкой объемом 2,5 литра и турбированным 3,5-литровым V6, который заменит текущий 3,8-литровый двигатель.

Одной из ключевых новинок является функция V2L, доступная на некоторых аккумуляторных электромобилях (BEV). Она позволяет использовать накопленную энергию для питания других устройств, превращая автомобиль в мобильный источник энергии. С помощью этой технологии электромобили смогут заряжать электрические велосипеды, кемпинговое оборудование и даже бытовые приборы, что значительно расширяет их функциональность.