Дилеры Lada начали продажи обновленной Vesta с ESC и другими опциями

АвтоВАЗ сообщил о начале продаж Lada Vesta в обновлённых комплектациях с системой курсовой устойчивости и другими опциями безопасности и комфорта. Новинка доступна в салонах официальных дилеров Lada по всей стране.

Кроме системы ESC на Lada Vesta вернулись или появились впервые следующие опции: боковые подушки безопасности, трехступенчатый обогрев передних сидений, камера заднего вида с динамическими линиями траектории движения, электроскладывание зеркал, датчик дождя и света, задний подлокотник, передние электростеклоподъемники с режимом Auto, передние датчики парковки и система контроля слепых зон с индикацией в зеркалах заднего вида, светодиодные противотуманные фары и обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла.

"Стоимость нового оборудования и новых опций в составе автомобилей Lada Vesta составляет от 11 тысяч рублей до 74 тысяч рублей в зависимости от комплектации", - сообщили в пресс-службе марки.

Ранее "РГ" публиковала состав всех новых комплектаций и цены на них: в зависимости от версии исполнения, типа кузова и силового агрегата купить Lada Vesta можно за 1 525 000 - 2 191 000 рублей.

В 2025 году Lada Vesta получит ещё ряд новых опций.