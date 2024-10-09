Skoda Enyaq получил раллийный обвес

Кроссовер Skoda Enyaq превратили в легкий ралли-кар. Концепт Enyaq RS Race демонстрирует перспективы использования в конструкции машин биокомпозитов и весит на 300 с лишним килограммов легче обычного Enyaq. У электрокара расширен кузов, обновлены подвеска и тормоза, а в салоне стоят кресла от раллийной Skoda Fabia RS Rally2.

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Подразделение Skoda Motorsport построило ралли-кар на базе электрического кроссовера Enyaq Coupe vRS. Некоторые использованные на нем решения найдут применение в будущих моделях, в частности, речь идет о биокомпозите, разработанном в сотрудничестве со швейцарской Bcomp. Из материала на основе волокон льна сделаны оба бампера, крылья, крыша (у обычного Enyaq она панорамная), воздухозаборник и заднее антикрыло. Также его можно найти в салоне. Отчасти благодаря этому массу Enyaq удалось снизить на 316 килограммов, хотя бóльшую роль всё-таки сыграло освобождение салона от всего ненужного.

© Skoda

© Skoda

© Skoda

© Skoda

© Skoda

© Skoda

© Skoda

© Skoda

Концепт Enyaq RS Race на 72 миллиметра ниже стандартного кроссовера. Кузов спереди расширен на 70 миллиметров, сзади — на 116. Днище прикрывают защитные пластины, а аэродинамики проработана таким образом, чтобы минимизировать турбулентность в арках, улучшить ток воздуха к радиаторам и увеличить прижимное усилие. Ряд компонентов заимствован у раллийной Skoda Fabia RS Rally2 — это кресла-ковши Atech с шеститочечными ремнями, пенный наполнитель дверей и система автоматического пожаротушения. Штатные тормоза уступили место углерод-керамике с десятипоршневыми суппортами на передней оси и четырехпоршневыми на задней.

© Skoda

© Skoda

© Skoda

Подвеска тоже новая — регулировать можно не только уровни сжатия и отбоя, но и жесткость пружин. Кроме того, замен рулевой механизм: вместо рейки с прогрессивной нарезкой стоит линейная система с программной настройкой усилия. В оснащении Enyaq RS Race также числится премиум-аудиосистема Havas, которая на скорости больше 29 километров в час транслирует в салон соответствующий духу машины саундтрек. При этом силовая установка у электрокара прежняя, мощностью 340 лошадиных сил. До ста километров в час похудевший электрокар разгоняется быстрее пяти секунд, тогда как обычному Enyaq Coupe vRS требуется 5,5 секунды. Максималка — те же 180 километров в час.