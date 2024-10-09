В России в два раза вырос спрос на электромобили

Названы самые популярные электромобили с пробегом. За период с апреля по август этого года покупкой электрокаров заинтересовались почти вдвое больше россиян, чем за тот же период прошлого года. Сейчас парк электрокаров в нашей стране составляет более 55 тыс. единиц. И это в 3,2 раза больше, чем в 2021 году. За 2,5 года в России выпустили 12 тыс. электромобилей, сообщают Iz.ru со ссылкой на исследование «Авито.Авто».

Средняя стоимость электромобиля в России составляет 5 872 000 млн рублей. А спрос вырос на 98,6% за период с апреля по август по сравнению с теми же месяцами 2023 года.

Лидерами среди новых автомобилей сейчас являются Zeekr, Hongqi, HiPhi и Evolute. На вторичке первое место также занимает Zeekr с долей рынка в 26,2%. Второе место — у Tesla (20,4%). Третье — у Nissan (14,8%).

В модельном рейтинге лидером спроса стал Zeekr 001 (13,6%). На второй строчке ещё одна модель Zeekr — кроссовер X. Третье место занял Hongqi E-HS9. Замыкают топ-5 HiPhi Z и Evolute i-PRO.

С августа прошлого года до конца лета этого года объём предложений по подержанным электромобилям увеличился на 77%. За год средняя цена электрокара выросла на 9%. За весь 2024 год в России было реализовано более 15 тыс. электромобилей с пробегом. И ещё примерно 5 тыс. новых.

Эксперты отрасли рассказали Iz.ru, что электромобили уже перестали считаться чем-то необычным. Россияне рассматривают их как экологичную альтернативу классическим автомобилям.