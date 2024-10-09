Chery ответила на новость о повышении подписки на прогрев салона на 250%

Chery объяснила подорожание подписки на дистанционный запуск двигателя. Как сообщило издание Mash, в 2023 году функцию управления оборудованием автомобиля со смартфона дилеры предлагали бесплатно. Но сейчас данная опция предлагается за 70 000. В свою очередь, стоимость ежемесячной подписки без предупреждения увеличили со 150 до 500 рублей.

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Как сообщает российский офис Chery, правообладателем и поставщиком телематического функционала через мобильное приложение Chery Remote является компания, специализация которой — предоставление такого рода услуг, а не российское представительство бренда.

Соотвественно, поставщик телематического функционала имеет право регуляировать тарифы по своему усмотрению, так как пользователи ранее приняли пользовательское соглашение, в том числе положение, регламентирующее тарифы, стоимость и сроки оказания услуги.

«В автомобилях Chery есть широкий список оборудования, в частности дистанционный запуск двигателя, который активируется при помощи штатного ключа, не требуя подключения сторонних сервисов и тем более абонентской платы», — уточнила пресс-служба бренда.

Между тем, стали известны характеристики Chery Tiggo 9 для нашей страны: продажи новинки начнутся до конца этого года.