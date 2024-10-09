Кому не грозит лишение прав за сокрытие регистрационных знаков авто

Совет Федерации утвердил поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые предусматривают суровую ответственность за использование разных устройств, для сокрытия номеров. Поясним, кому и чем это грозит.

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Новые поправки в закон разделяют случаи, когда сокрытие знаков может быть и не совсем предумышленным. Итак, наклеил кусок черной изоленты на ноль, чтобы он стал похож на восьмерку. Или наклеил светоотражающую пленку. Для таких водителей первое наказание будет тем, которым и было. Доказать, что знак изменил владелец авто - практически нереально. Сосед, который испытывает к нему негативные чувства, мог постараться. Увы, не все перед выездом проверяют состояние машины. В том числе, знаки на них установленные.

В этом случае ответственность будет прежней - штраф 5 тысяч рублей или лишение прав на один - три месяца.

А вот если используется устройство, которое позволяет скрыть номера, то, согласно новому проекту, это уже другая ответственность. Корреспондент "РГ" сам наблюдал, как на трассе М-12 некий владелец Porsche при выезде с заправки перевернул номера. И он даже не выходил из машины. Хозяин этого автомобиля надеялся на то, что камеры на него не сработают. Сработают. Только устанавливать транспортное средство и его владельца придется дольше. О том, как работает эта система, "РГ" уже рассказывала.

Вот именно использование таких устройств, а также тех, которые просто переворачивают номера, и станет основанием для привлечения по новой части статьи 12.2 КоАП. При это не будет скидки за первое нарушение - сразу по максимуму. А именно - лишение прав на срок от года до полутора с конфискацией устройств.

Еще один на моих глазах "обновил" свой номер пеной из специального баллончика перед выездом с этой бензоколонки. Но, если его привлекут к ответственности, то грозить ему будет именно первое нарушение - штраф. А уж сколько ему насчитает Ространснадзор, когда будет установлено, сколько раз он проехал по платным трассам без оплаты, одному Богу известно.