Минфин отказался забирать контроль за техосмотром у страховщиков

Минфин не стал забирать контроль над техосмотром у страховщиков. Законопроект, предусматривающий контроль за операторами ТО из Российского союза автостраховщиков (РСА) в Росаккредитацию, не нашёл поддержки. По словам замглавы Федеральной службы по аккредитации Владимира Соловьёва, работа над документом приостановлена.

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По словам авторов проекта, страховщики вынуждены заниматься функцией, которая для них «не свойственна», из-за чего система технического осмотра неэффективна, также наблюдается коррупция, рост фальшивых диагностических карт и их продажа без посещения станции ТО.

Однако в Росаккредитации намерены навести порядок в сфере. В частности, планировалось внедрение новой IT-системы контроля за операторами. Однако для этого потребовалось бы значительно расширить штат сотрудников, что, по примерным расчётам, обошлось бы бюджету примерно в 20 млн рублей ежегодно.

В итоге предложенные изменения не были поддержаны в министерстве финансов России.

«Без этого шага дальше ничего не сдвинется. Мы готовы возобновить работу над проектом, пересчитав заново необходимое финансирование»», — заявил Соловьёв.

Ранее стало известно, что российских водителей ожидает индексация тарифов на технический осмотр. В регионах уже начали корректировать стоимость услуги, а окончательно новые цены будут утверждены не позднее 20 декабря 2024 года.