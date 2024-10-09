Евросоюз призывают пересмотреть запрет на ДВС

В Европе наметился серьёзный раскол по вопросу о запрете машин с ДВС. Крупнейшая политическая группа ЕС заявила, что на фоне растущего кризиса в автомобильной промышленности Евросоюз обязан пересмотреть свой план по фактическому запрету новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года.

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«Мы должны гарантировать, что вождение останется доступным для всех, а не только для тех, кто может позволить себе дорогие электромобили», — заявил депутат от ЕНП Йенс Гизеке.

Вопрос по достижению климатической нейтральности к 2050 году становится всё острее. В Европе систематически возникают обсуждения на тему сильнейшего отставания европейского автопрома от китайских компаний, которые быстро переходят к электрификации. Автомобильный транспорт — единственный сектор, выбросы в котором выросли с 1990 года, констатируют сторонники запрета ДВС.

При этом не все автомобильные компании хотят, чтобы блок отложил введение регламента, настаивая на том, что для инвестиций и достижения климатических целей ЕС нужна определённость. Именно поэтому десятки промышленных производителей во главе с Volvo Car призвали Брюссель продолжать придерживаться плана.

Ранее стало известно, что страны-члены ЕС одобрили предложенные ранее пошлины на импорт аккумуляторных электромобилей из Китая. За инициативу Еврокомиссии проголосовали только 10 из 27 стран ЕС, среди которых были Франция и Италия. Германия, Венгрия и ещё две страны выступили против, открыто говоря о возможной полномасштабной торговой войне с КНР. При этом 12 государств воздержались в решении этого вопроса. Против пошлин выступили и крупнейшие немецкие производители — Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz.