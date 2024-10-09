Honda подтвердила план по "зеленым" новинкам стратегии 0 Series

План предполагает, что японская компания к 2030 году разработает семь полностью «зелёных» моделей, пять из них будут кроссоверами.

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Многие глобальные автопроизводители столкнулись со слабым (по сравнению с предполагаемым) спросом на электромобили. В связи с этим некоторые компании решили пересмотреть свои стратегии развития: они возвращаются к вложениям в ДВС и гибридные установки, а также откладывают срок полного перехода на электротягу. Несмотря на нынешнюю ситуацию, Honda решила придерживаться своей стратегии 0 (zero) Series, о которой стало известно в начале текущего года.

Напомним, в роли первых шагов японского производителя в этом направлении выступили концепты Saloon и Space-Hub: их презентация прошла в январе 2024-го в рамках выставки CES. Как в компании рассказали теперь, на CES-2025 будет представлен очередной концепт, который станет прообразом новинки «зелёного» семейства. Сообщается, что его задачей станет демонстрация технологий, которые в дальнейшем получат будущие серийные модели марки.

Пока что никакой иной информации о будущем шоу-каре в компании не предоставили. Не исключено, что следующим концептом станет среднеразмерный кроссовер: согласно плану, обнародованному минувшей весной, наряду с серийным вариантом Saloon и неким паркетником начального уровня такая модель должна выйти на рынок в 2026 году.

В рамках прошедшей недавно конференции Honda 0 Tech Meeting 2024 в компании подтвердили, что к 2030 году будет разработано семь полностью «зелёных» моделей нового семейства, при этом пять из них окажутся кроссоверами. Напомним, на 2027-й намечена презентация большого трёхрядного SUV, который сможет побороться за клиентов с Kia EV9, на 2028-й – компактного кроссовера, в 2029-м ожидается появление ещё одного небольшого паркетника, а в 2030-м – компактного седана.

Как мы уже отмечали, серийный флагманский седан, созданный по мотивам концепта Saloon, увидит свет уже в 2026 году. При этом первым рынком для него станет Северная Америка, после модель доберётся до Японии и Азии, а затем до Европы. В целом, всё новое розеточное семейство, вероятно, окажется глобальным.

В компании заявили, что грядущие новинки будут «тонкими» и «лёгкими». В первом случае речь идёт о том, что у машин будут короткие свесы и сравнительно небольшая высота в сочетании с солидным внутренним пространством. Во втором говорится о маневренности, а также о снижении веса, которого производитель намерен добиться за счёт использования новой платформы, более тонкой батареи в новом корпусе. Ожидается, что новинки будут «худее» актуальных электрокаров примерно на 100 кг.

Предполагается, что улучшить эффективность будущих электромобилей помогут активные аэродинамические элементы и технология рулевого управления Steer-by-wire. Ожидается, что модели серии Honda 0 получат систему автономного управления третьего уровня, а ещё новую оригинальную операционную систему разработки японской компании. Технические подробности станут известны позже, пока что известно, что дальнобойность без подзарядки у новинок окажется выше 300 миль (483 км) при расчёте по циклу EPA.