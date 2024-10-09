Пользователей такси предупредили об опасности непроверенных приложений

Россиян предупредили об опасности приложений для заказа такси
Россиян предупредили об опасности приложений для заказа такси. Все больше граждан пользуется мобильными приложениями для заказа автомобилей такси, однако почти все сервисы имеют серьёзные уязвимости, а их использование сопровождается рисками, связанными с безопасностью и конфиденциальностью персональных данных пользователей. К такому выводу пришли эксперты по кибербезопасности Центра цифровой экспертизы Роскачества после исследования 30 популярных приложений.
Приложения анализировались по нескольким параметрам. В их числе — запрашиваемые доступы, безопасность передачи данных и наличие трекеров активности. Кроме того, эксперты анализировали весь пересылаемый трафик и выясняли, какие незашифрованные данные в нём содержатся.
«Обнаруженные уязвимости рассматривали как потенциальные угрозы, что не исключает возможности использования их злоумышленниками», — пояснили в Роскачестве.
Так, аналитики отметили, что из 30 приложений 23 системы запрашивали необоснованные и избыточные данные. К ним относятся просьбы о возможности изменения или удаления данных на общем накопителе, трансформация сетевых настроек, доступ к управлению NFC-модулем и просмотр контактов на мобильном устройстве.
Помимо этого, 11 из них имеют встроенные трекеры от Google и менее крупных компаний, а в трёх обнаружены трекеры соцсетей.
«Семь наиболее популярных приложений из рейтингов AppStore и Google Play, такие как Яндекс Go, Maxim и “Таксовичкоф”, показали ожидаемо высокий уровень защиты: весь трафик был зашифрован, а запрашиваемые доступы минимальны и обоснованы», — следует из исследования Роскачества.
Чаще всего проблемы обнаруживались в приложениях, которые принадлежат региональным таксопаркам в небольших городах России. Например, «Такси Инфинити», «Такси «Белое», «Такси «Пилот», «Мегаполис».
«Все они имеют идентичные и серьёзные проблемы с безопасностью и передают такие данные, как ID и ключ приложения, ID устройства, и другие параметры в незашифрованном виде» — предупредили эксперты.
Отмечается, что эти данные позволяют злоумышленникам получить доступ к данным о маршрутах и времени передвижения пользователей, домашних адресах, способах оплаты.