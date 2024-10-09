Дилеры рассказали, когда автомобили подорожают в России

Генеральный директор ГК "Автодом" Андрей Ольховский рассказал о том, что на складах у дилеров есть значительное количество новых автомобилей, еще 3-4 месяца о повышении цен, вероятно, можно не беспокоиться.

По словам эксперта, которого цитирует "Автостат", импортеры будут компенсировать изменение ставки утильсбора за счет разных программ поддержки.

Андрей Терлюкевич - генеральный директор ГК "АвтоСпецЦентр" - полагает, что в горизонте двух-трех месяцев большинство игроков рынка проведут индексацию цен из-за ставок утильсбора, которые подняли 1 октября.

При этом руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин отмечает, что в компании не прогнозируют существенного снижения спроса на покупку машин во втором осеннем месяце.

Ранее первый заместитель гендиректора холдинга "Рольф" Светлана Виноградова рассказала о том, что ценовая война на авторынке может начаться через две недели. А все из-за того, что китайские автопроизводители заложили большие объемы продаж на этот год, но не выполнили их.