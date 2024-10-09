В России сильно подешевели четыре модели марки BAIC

С наступлением октября многие китайские автопроизводители подняли цены на свои модели в России. BAIC выделился на этом фоне и временно изменил суммы в меньшую сторону.

© BAIC

Местный дистрибьютор бренда BAIC переписал прайс-листы для автомобилей, представленных в продаже. Сообщается, что данная мера будет действовать до окончания текущего месяца и только для некоторых автмобилей. Россияне при покупке машин китайской марки могут сэкономить до 475 000 рублей.

Модель BAIC U5 Plus 2024 года сборки в исполнении Luxury с механической 5-ступенчатой КПП предлагается за 1 705 000 рублей. Версия с вариаторной трансмиссией оценивается у дилеров в 1 775 000 рублей. В топовой комплектации Honor 4-дверный седан можно приобрести за 1 875 000 рублей. До изменения в прайс-листах модель предлагалась у дилеров в России по цене 2 080 000 рублей.

Компактный паркетник BAIC X35 в октябре стал выгоднее на 375 000 рублей. Напомним, что под капотом автомобиля установлен турбированный двигатель объемом 1.5 литра, производительность которого составляет 136 л.с. В паре с ним работает вариаторная трансмиссия. Снижение цены предусмотрели для комплектаций Fashion, Fashion Plus и Luxury. Сейчас стоимость кроссоверов начинается с отметки 1 875 000 рублей.

Для полноразмерного внедорожника X75 стоимость сократили на 400 000 рублей. Напомним, что за движение здесь отвечает турбированный мотор на 177 л.с. и 7-ступенчатая роботизированная коробка передач. Скидка распространяется на следующие комплектации модели: Comfort, Luxury и Luxury Pro. Приобрести внедорожник можно по цене 2 590 000 рублей.

Самое сильное снижение цены отмечается у рамного внедорожника BAIC BJ40. В комплектациях заявлены 2-литровые двигатели. Версии Flagship и Champion с 218-сильным мотором теперь предлагаются за 3 875 000 и 4 025 000 рублей. В случае с дизельной мофикацией Exclusive приобрести автомобиль можно за 3 925 000 рублей. До изменения прайс-листа модель была дороже на 475 000 рублей.