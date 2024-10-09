УАЗ отказался покупать у блогеров концепт футуристической "Буханки"

Музей УАЗа отказался принять изготовленный блогерами концепт футуристической «Буханки», потому что авторы пытались продать ее заводу за крупную сумму денег. Об этом сообщает «Подъем».

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«Они ее купить предлагали, причем за достаточно большую сумму. В этом нет ничего такого, что за деньги. Они столько в нее трудов вложили, сил, творческой энергии. Поэтому понятно желание деньги получить», — рассказал изданию глава департамента информации и общественных связей УАЗа Константин Сазонов.

Сазонов выразил надежду, что прототип захочет приобрести какой-либо частный коллекционер, а также отметил, что авторы проекта, представленного на канале «Машинаторы», ранее посещали УАЗ и подарили заводу уменьшенную копию машины, она находится в музее УАЗа.

Кузов построенного прототипа выполнен из композитных материалов. Изображения-рендеры футуристической «буханки» независимый дизайнер Андрей Давыдов опубликовал в 2020 году.