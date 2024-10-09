Названы цены на новые Lada Vesta с ESC и подушками безопасности

АвтоВАЗ запускает продажи Lada Vesta с системой курсовой устойчивости. Флагман с ESC и другими опциями безопасности и комфорта — теперь локализованными в России — появился у официальных дилеров Lada. Как сообщает пресс-служба марки, стоимость нового оборудования обойдется покупателям Vesta в дополнительные 11-74 тысяч рублей в зависимости от комплектации.

Главное обновление Vesta — ESC (она же ESP), которая вернулась после долгого отсутствия из-за разрыва с прежними поставщиками. Система теперь производится в России и входит в базовую комплектацию модели.

© Lada

© Lada

Кроме нее, «Веста» получила боковые подушки безопасности, трехступенчатый обогрев передних сидений, камеру заднего вида с динамическими линиями траектории движения, зеркала с электроприводом, датчик дождя и света, задний подлокотник и передние электростеклоподъемники с режимом Auto.

Заодно флагману добавили опций, которых раньше не было: передние датчики парковки, систему мониторинга слепых зон, светодиодные противотуманки и обогреваемые форсунки омывателя.

Стоимость обновленной Lada Vesta стартует с 1,53 миллиона рублей. За такую цену АвтоВАЗ предлагает седан с 1,6-литровым мотором мощностью 106 лошадиных сил и «механикой». По заверению производителя, в этом году стоимость Lada была проиндексирована только на 4,3 процента. Он собирается сохранить текущие прайс-листы до конца года.