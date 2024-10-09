У нового грузовика ГАЗ «Валдай 12» появилась сверхэкономичная версия

Среднетоннажный грузовик «Валдай 12» перевели на газомоторное топливо. Для этого модель укомплектовали четырёхцилиндровым двигателем ЯМЗ-535 — это новое поколение моторов завода «Автодизель». Для того, чтобы агрегат имел возможность работать на природном газе, его оснастили системой искрового зажигания.

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При рабочем объёме 5,1 литра «четвёрка» выдаёт 170 л.с. максимальной мощности. В четырёх газовых баллона хранится 400 литров топлива, которого должно хватать на 350-400 километров пробега.

Как выяснила редакция Quto, в настоящее время автомобиль проходит заводские испытания. Его отличительная черта — «горб за кабиной», где смонтированы металлокомпозитные ёмкости.

«Валдай 12» полной массой 11 990 кг, потребляющий компримированный природный газ, может использоваться для внутригородских и магистральных перевозок.

Как подсчитали эксперты, эксплуатация техники CNG обходится примерно вдвое дешевле дизельных аналогов. Так что новинку можно считать самой экономичной версией бескапотника.

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