У нового грузовика ГАЗ «Валдай 12» появилась сверхэкономичная версия

С «горбом» за кабиной: у грузовика ГАЗ появилась сверхэкономичная версия
Среднетоннажный грузовик «Валдай 12» перевели на газомоторное топливо. Для этого модель укомплектовали четырёхцилиндровым двигателем ЯМЗ-535 — это новое поколение моторов завода «Автодизель». Для того, чтобы агрегат имел возможность работать на природном газе, его оснастили системой искрового зажигания.
При рабочем объёме 5,1 литра «четвёрка» выдаёт 170 л.с. максимальной мощности. В четырёх газовых баллона хранится 400 литров топлива, которого должно хватать на 350-400 километров пробега.
Как выяснила редакция Quto, в настоящее время автомобиль проходит заводские испытания. Его отличительная черта — «горб за кабиной», где смонтированы металлокомпозитные ёмкости.
«Валдай 12» полной массой 11 990 кг, потребляющий компримированный природный газ, может использоваться для внутригородских и магистральных перевозок.
Как подсчитали эксперты, эксплуатация техники CNG обходится примерно вдвое дешевле дизельных аналогов. Так что новинку можно считать самой экономичной версией бескапотника.
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