Россиян предупредили о доплате утильсбора за «серые» машины

В случае, если перекупщик оформит ввезенный в Россию по неофициальным каналам автомобиль на физическое лицо и перепродаст в течение года, с конечного покупателя может быть взыскана недостающая сумма утилизационного сбора от 500 тыс. рублей до 1,7 млн рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Продавцы автомобилей и перекупщики пользуются тем, что при оформлении ввезенной машины на физическое лицо утилизационный сбор уплачивается по льготной ставке (3,4-5,2 тыс. рублей), и экономят таким образом от 500 тысяч до 1,7 млн рублей (разница между утильсбором для физлиц и компаний).

При этом сумму коммерческого утильсбора могут обязать оплачивать конечного покупателя автомобиля, ввезенного по «серым» каналам, если посредник будет владеть машиной менее года. Недоимка в таком случае будет выявлена при перерегистрации автомобиля, предупреждает Shot.