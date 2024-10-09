Минтранс напомнил о рекомендациях по переходу на зимнюю резину

Менять резину с летней на зимнюю рекомендуется при среднесуточной температуре 5-7 градусов, напомнил Минтранс РФ.

"Эксперты рекомендуют менять резину, когда среднесуточная температура достигает +5-7 градусов, и случаются постоянные заморозки. На Урале это обычно происходит в октябре, а в центральной России - ближе к ноябрю", - говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.

При этом по закону зимняя резина должна быть установлена до наступления календарной зимы, то есть до 1 декабря.

"Техрегламент Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" говорит о том, что эксплуатировать летние шины нельзя с декабря по февраль", - отметили в Минтрансе.

По закону автовладельцы должны устанавливать зимние шины, которые могут быть как шипованными, так и нешипованными, но обязательно с маркировкой "M+S", "M&S" или "M S", уточняет министерство.