В России активно скупают новые мотоциклы

В России зафиксированы рекордные продажи новых мотоциклов.

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По данным аналитического агентства «Автостат» с января по сентябрь текущего года в России было продано 39 218 новых мотоциклов, что на 58% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

В агентстве сообщили, что за всю историю наблюдения за российским рынком новых мотоциклов его максимальный результат до сих пор принадлежал 2014 году, когда годовой объём продаж составил 30 227 единиц. Это был первый год, когда было продано свыше 30 тысяч новых мотоциклов.

Аналитики уточняют, что рекорд этого года по продажам был установлен ещё в период с января по июль, когда была преодолена планка в 30 тысяч. За семь месяцев было реализовано 31 289 экземпляров.

Ежемесячный рекорд по объёмам продаж в этом году был установлен в апреле, когда было продано 7 512 единиц. В прошлом больше всего новой мототехники было продано в мае 2014 года — 5 539 единиц.

В рейтинге брендов за 9 месяцев лидируют Regulmoto (6 803 единицы), Racer (4 254), Motoland (3 776), Bajaj (2 785) и Voge (2 559). В модельном рейтинге первенство у Racer RC300 c результатом 1 978 единиц. Далее расположились Regulmoto Sport (1 647), Racer RC250 (1 561), Motoland XL250 (1 497) и Motoland XF300 (1 257).

Чаще всего новую мототехнику покупают в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Свердловской области и Краснодарском крае. На эти пять регионов приходится 35% проданных мотоциклов.